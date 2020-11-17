Мишель Обама рассказала, как передавала Белый дом Мелании Трамп. Фото: jetsetter.ua

https://racurs.ua/n146617-mishel-obama-rasskazala-kak-peredavala-belyy-dom-melanii-tramp.html

Ракурс

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы рассказала, как помогла Мелании Трамп обустроиться в Белом доме после победы на выборах в 2016 году Дональда Трампа.

Несмотря на разочарование результатами выборов, они с мужем пытались с уважением провести плавную передачу власти. Об этом она написала в Instagram.

Голоса были подсчитаны, и Дональд Трамп победил. Так решил американский народ. И одна из самых главных обязанностей президентства — слушать, что говорит народ. Поэтому мы с мужем проинструктировали наш персонал с уважением провести плавную передачу власти в Белом доме от Джорджа и Лоры Буш. Это один из признаков американской демократии, — пишет Мишель.

По ее словам, они с Бараком Обамой пригласили людей из команды Трампа и подготовили для них подробные служебные записки. Однако Мишель отмечает, что это ей далось очень нелегко, ведь Трамп распространял «расистскую ложь» о ее муже. Она говорит, что не могла это простить, но ради страны вынуждена была отбросить свой гнев.

Поэтому я поздравила Маланию Трамп в Белом доме и поговорила с ней о своем опыте, отвечая на все вопросы, которые у нее возникали — от повышенного внимания, которое сопровождает роль первой леди, до того, как воспитывать детей в Белом доме, — написала она.

Экс-первая леди считает, что это было правильное решение, потому что американская демократия гораздо больше, чем чье-то эго, а президентское кресло не принадлежит одному человеку.

Мишель призвала лидеров страны уважать избирательный процесс и провести плавную передачу власти.

Напомним, недавно стало известно, что Мелания Трамп хочет расстаться с Дональдом Трампом после объявления результатов выборов президента США.