Карантином выходного дня займутся в Конституционном суде, фото — Агрополит

https://racurs.ua/n146619-karantinom-vyhodnogo-dnya-zaymutsya-v-konstitucionnom-sude.html

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Карантином выходного дня займутся судьи Конституционного суда Украины. В КСУ обратятся 45 народных депутатов с представлением о соответствии Основному Закону постановления Кабмина о введении карантина выходного дня.

Фото ходатайства и подписи нардепов (большинство — члены СН) обнародовал на своей странице в Фейсбук народный депутат Александр Дубинский.

Представление поддержали, например, авторитетные члены фракции — Даниил Гетманцев, Андрей Герус, Евгений Шевченко, Сергей Бабак. Под представлением подписалась член депутатской группы «Довира» Лариса Билозир и внефракционный Роман Иванисов.

Сегодня в парламенте провалили голосование за требования к Кабмину смягчить карантин выходного дня. Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил причины введения такого карантина.

Он считает, что если не ввести новые ограничения, через три недели придется полностью закрывать страну на локдаун. В выходные, согласно распоряжения Кабмина, могут работать только аптеки, продуктовые магазины, СТО, заправки, почта и транспорт.