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Ракурс
Снег в Киеве. Фото:

Первый снег накрыл украинскую столицу (ФОТО)

17 ноя 2020, 15:52
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Погода в Киеве резко изменилась ближе к вечеру сегодня, 17 ноября. В городе пошел снег, который продлится до утра следующего дня. Температура воздуха в столице будет колебаться от +1° до −2°.


Дорожники сразу начнут обрабатывать дороги и тротуары посыпными материалами, чтобы предотвратить гололед. Об этом сообщила КК «Киевавтодор» со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Снег в Киеве. Фото: СтранаДля ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» привлечет 544 единицы специальной техники. Водителей призвали к повышенному вниманию на дорогах.

Снег в Киеве. Фото: СтранаНапомним, ранее мы сообщали, что первый морозный день в украинской столице зафиксировали сегодня, 17 ноября. Температура воздуха впервые снизилась до −3,4º, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился всего 215 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней.

Источник: Ракурс


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