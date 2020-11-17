Снег в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n146618-pervyy-sneg-nakryl-ukrainskuu-stolicu.html

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Погода в Киеве резко изменилась ближе к вечеру сегодня, 17 ноября. В городе пошел снег, который продлится до утра следующего дня. Температура воздуха в столице будет колебаться от +1° до −2°.

Дорожники сразу начнут обрабатывать дороги и тротуары посыпными материалами, чтобы предотвратить гололед. Об этом сообщила КК «Киевавтодор» со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.



Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» привлечет 544 единицы специальной техники. Водителей призвали к повышенному вниманию на дорогах.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый морозный день в украинской столице зафиксировали сегодня, 17 ноября. Температура воздуха впервые снизилась до −3,4º, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился всего 215 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней.