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Ракурс
Сніг у Києві. Фото: 24 канал

Перший сніг накрив українську столицю (ФОТО)

17 лис 2020, 15:52
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Погода у Києві різко змінилася ближче до вечора сьогодні, 17 листопада. У місті пішов мокрий сніг, який триватиме до ранку наступного дня. Температура повітря у столиці коливатиметься від +1° до −2°.


Дорожники відразу розпочнуть обробляти дороги і тротуари посипними матеріалами, щоб запобігти ожеледиці. Про це повідомила КК «Київавтодор» із посиланням на Український гідрометцентр.

Сніг у Києві. Фото: Страна

Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» залучить 544 одиниці спеціальної техніки. Водіїв закликали до підвищеної уваги на дорогах.

Сніг у Києві. Фото: Страна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший морозний день в українській столиці зафіксували сьогодні, 17 листопада. Температура повітря вперше знизилася до −3,4º, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав загалом 215 днів. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів.

Джерело: Ракурс


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