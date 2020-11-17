Сніг у Києві. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146618-pershyy-snig-nakryv-ukrayinsku-stolycu.html

Ракурс

Погода у Києві різко змінилася ближче до вечора сьогодні, 17 листопада. У місті пішов мокрий сніг, який триватиме до ранку наступного дня. Температура повітря у столиці коливатиметься від +1° до −2°.

Дорожники відразу розпочнуть обробляти дороги і тротуари посипними матеріалами, щоб запобігти ожеледиці. Про це повідомила КК «Київавтодор» із посиланням на Український гідрометцентр.





Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» залучить 544 одиниці спеціальної техніки. Водіїв закликали до підвищеної уваги на дорогах.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший морозний день в українській столиці зафіксували сьогодні, 17 листопада. Температура повітря вперше знизилася до −3,4º, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав загалом 215 днів. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів.