Збірну України відправили на карантин — матч зі Швейцарією скасували

Україна-Швейцарія. Фото:Football.ua

https://racurs.ua/ua/n146616-zbirnu-ukrayiny-vidpravyly-na-karantyn-match-zi-shveycariieu-skasuvaly.html

Ракурс

Матч Україна-Швейцарія у Лізі Націй може не відбутися у раніше оголошений строк. Головний лікар міста Люцерна відправив всю команду Андрія Шевченка на карантин. Ухвалення рішення про доцільність проведення зустрічі тепер лежить на УЄФА.

Позитивні тести на коронавірус виявили у відразу трьох українських футболістів. Про це інформує Швейцарська футбольна асоціація у Twitter.

Офіційно початок матчу між командами все ще заплановано на сьогодні, 17 листопада, о 21.45. Українська заявила про готовність проводити матч в складі більш ніж 13 гравців, відповідно до регламентних норм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус залишив збірну України ще без трьох футболістів. Напередодні вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією у Люцерні Андрій Шевченко не може розраховувати на півзахисника Руслана Маліновського, захисника Сергія Кривцова і нападника Жуніора Мораеса. Також заразилися воротар Дмитро Різник, захисник Едуард Соболь і півзахисник Євген Макаренко.