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Ракурс
Україна-Швейцарія. Фото:Football.ua

Збірну України відправили на карантин — матч зі Швейцарією скасували

17 лис 2020, 15:28
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Матч Україна-Швейцарія у Лізі Націй може не відбутися у раніше оголошений строк. Головний лікар міста Люцерна відправив всю команду Андрія Шевченка на карантин. Ухвалення рішення про доцільність проведення зустрічі тепер лежить на УЄФА.

Позитивні тести на коронавірус виявили у відразу трьох українських футболістів. Про це інформує Швейцарська футбольна асоціація у Twitter.


Офіційно початок матчу між командами все ще заплановано на сьогодні, 17 листопада, о 21.45. Українська заявила про готовність проводити матч в складі більш ніж 13 гравців, відповідно до регламентних норм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус залишив збірну України ще без трьох футболістів. Напередодні вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією у Люцерні Андрій Шевченко не може розраховувати на півзахисника Руслана Маліновського, захисника Сергія Кривцова і нападника Жуніора Мораеса. Також заразилися воротар Дмитро Різник, захисник Едуард Соболь і півзахисник Євген Макаренко.

Джерело: Ракурс


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