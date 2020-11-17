Затримання. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n146601-habari-u-pereviznykiv-vymagav-posadovec-ukrtransbezpeky-yogo-zatrymalo-dbr-foto.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили керівника одного з обласних управлінь Укртрансбезпеки за отриманням систематичних хабарів.

Він вимагав від перевізників щомісячну винагороду у сумі від 20 тис. грн до 100 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Перевізники щомісячно мали платити «данину» для того, щоб уникати перевірок на додержання ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання законодавства під час вантажних перевезень та переміщення вантажівок міжнародного сполучення.





Посадовець сприяв нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти, видачі дозволів на перевезення пасажирів та лобіював інтереси окремих перевізників під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських сполученнях.





Протягом вересня-листопада 2020 року правоохоронці зафіксували понад 40 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем на загальну суму понад 200 тис. гривень.



Посадовця затримали у службовому кабінеті під час одержання чергової частини хабаря за зменшення суми штрафних санкцій в адміністративному правопорушенні. Наразі готується повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні хабарів службовою особою, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський назвав водіїв-далекобійників «засранцями». Український лідер закликав водіїв фур не шукати шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами.