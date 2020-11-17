Здержание. Фото: ГБР

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили руководителя одного из областных управлений Укртрансбезопасности за получением систематических взяток.

Он требовал от перевозчиков ежемесячное вознаграждение в сумме от 20 тыс. грн до 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Перевозчики ежемесячно должны были платить «дань» для того, чтобы избежать проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, соблюдение законодательства при грузовых перевозках и перемещении грузовиков международного сообщения.



Чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые стандарты, выдачи разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы отдельных перевозчиков при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных сообщениях.

В течение сентября-ноября 2020 года правоохранители зафиксировали более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тыс. гривен.

Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения очередной части взятки за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении. Сейчас готовится сообщение о подозрении в вымогательстве и получении взяток должностным лицом, избрание меры пресечения и отстранение от занимаемой должности.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал водителей дальнобойщиков «засранцами». Украинский лидер призвал водителей фур не искать пути для проезда с перегруженными фурами по украинским дорогам.