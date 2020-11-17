За отказ от карантина выходного дня мэров будут штрафовать. Фото:

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Штрафовать городских голов за отказ от карантина выходного дня обещают в Кабинете министров.

На мэров будут составлять административные протоколы, если они будут выдавать распоряжения или другие похожие документы об отмене карантина на выходных. Градоначальникам будут выписывать такие же штрафы, как и предпринимателям. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью «РБК-Украина».

Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут налагаться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина, — заявил он.

По словам Немчинова, мэры никак не влияют на реализацию постановления правительства, поскольку оно вне их компетенции. Им министр посоветовал заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня, который будет действовать по субботам-воскресеньям до 30 ноября. Мэры многих городов Украины раскритиковали решение правительства о новых ограничениях, а городские власти Львова даже собираются судиться с Кабинетом министров.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня и заявил, что проведет соответствующее совещание. Зеленский хочет провести разговор с городскими головами городов, где карантин не соблюдается.