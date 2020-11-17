За відмову від карантину вихідного дня мерів штрафуватимуть. Фото:

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Штрафувати міських голів за відмову від карантину вихідного дня обіцяють у Кабінеті міністрів.

На мерів складатимуть адміністративні протоколи, якщо вони видаватимуть розпорядження чи інші схожі документи про скасування карантину на вихідних. Градоначальникам виписуватимуть такі ж штрафи, як і підприємцям. Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в інтерв’ю «РБК-Україна».

Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їх комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи та адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину, — заявив він.

За словами Немчінова, мери ніяк не впливають на реалізацію постанови уряду, оскільки вона поза їх компетенцією. Їм міністр порадив займатися своїми комунальними установами та закладами.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня, який діятиме по суботах-неділях до 30 листопада. Мери багатьох міст України розкритикували рішення уряду про нові обмеження, а міська влада Львова навіть збирається судитися з Кабінетом міністрів.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення мерів міст бойкотувати запроваджений урядом карантин вихідного дня й заявив, що проведе відповідну нараду. Зеленський хоче провести розмову з міськими головами міст, де карантин не дотримується.