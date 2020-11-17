Археологи знайшли рештки розкішного палацу імператора Калігули. Фото: thetimes.co.uk.jpg

https://racurs.ua/ua/n146599-arheology-znayshly-reshtky-rozkishnogo-palacu-imperatora-kaliguly-foto.html

Ракурс

Археологи розкопали рештки розкішного палацу римського імператора Калігули під офісною будівлею в центрі Рима.

Під час розкопок науковці знайшли сад з фонтанами, а також екзотичний звіринець. Про це пише видання Daily Mail.

Знайдені артефакти, зокрема, коштовності, монети, кістки тварин та металеву брошку, що належать імператорській гвардії, виставлять у музеї.

Ми знайшли кістки від ступні лева, зуб ведмедя та кістки страусів й оленів. Ми можемо уявити собі звірів, які вільно бігають у цьому пейзажі, але також диких тварин, яких використовували для приватних циркових ігор імператора, — сказала доктор Мірела Серлоренці з Міністерства культурної спадщини.

Команда також виявила насіння імпортних екзотичних рослин, а також залишки мармурових сходів, що з'єднували різні рівні саду.

В інтер'єрі будинку є фрески — настінні розписи, зроблені на мокрій штукатурці. Стіни також облицьовані мармуром. Загалом розкопки археологів на цій території тривали три роки.

Калігула взяв цей будинок у 37 р. н. е. коли він став імператором. Головний будинок і сади побудував Луцій Елій Ламія, багатий сенатор і консул, який заповів своє майно у власність імператора.

Калігула народився в 12 р. н. е. Він був сином знаменитого римського полководця Германіка та його дружини Агріппіни Старшої. Йому дали прізвисько Калігула, або «маленький чобіток», через крихітну форму, в яку його одягали його батьки.

Він правив з 37 по 41 рік нашої ери. За ці роки за монархом міцно закріпилася слава нещадного деспота, відомого своїми ексцентричними витівками і любов’ю до оргій та вбивств.

Нагадаємо, Міністерство антикваріату Єгипту повідомило про знахідку 140 саркофагів. Також під час розкопок виявили 40 позолочених статуй.