Нацбанк рекомендував банкам закривати відділення на вихідні. Фото: pmg.ua

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Національний банк України рекомендував банкам закривати відділення на суботу та неділю.

Банки, страхові компанії та поштові оператори, згідно рішення уряду, можуть працювати у вихідні дні з 14 по 30 листопада. Нацбанк також не запроваджував жодних обмежень на роботу фінансових установ чи проведення ними операцій. Українці мають змогу отримати кошти з депозитів, взяти кредит, обміняти валюту чи зняти готівку у банкоматі. Про це 17 листопада повідомив голова НБУ Кирило Шевченко на власній сторінці у Facebook.

При цьому Шевченко порадив закривати ті незавантажені банківські відділення та ті, які знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину. Також очільник регулятора закликав дотримуватися у всіх банківських відділеннях необхідних заходів безпеки: приймати відвідувачів лише у захисних масках, дотримуватися належної дистанції, проводити дезінфекцію.

Українцям в НБУ радять не відвідувати банківські відділення без крайньої потреби, а обирати онлайн канали обслуговування.

Відвідування людних місць сьогодні наражає на ризик кожного українця. Фінансові установи мають достатньо розвинуті цифрові сервіси, і можуть надавати послуги клієнтам в режимі онлайн. Не обов’язково відвідувати відділення, щоб здійснювати комунальні платежі, застрахувати майно чи купити валюту, — написав Шевченко.

Нагадаємо, економічна криза, спричинена коронавірусним карантином, скоротила внутрішньо-валовий продукт України у квітні-червні на 11,4%.