Нацбанк рекомендовал банкам закрывать отделения на выходные. Фото: pmg.ua

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Национальный банк Украины рекомендовал банкам закрывать отделения на субботу и воскресенье.

Банки, страховые компании и почтовые операторы, согласно решению правительства, могут работать в выходные дни с 14 по 30 ноября. Нацбанк также не вводил никаких ограничений на работу финансовых учреждений или проведения ими операций. Украинцы могут получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту или снять наличные в банкомате. Об этом 17 ноября сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на собственной странице в Facebook.

При этом Шевченко посоветовал закрывать те незагруженные банковские отделения и те, которые находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытые на время карантина. Также глава регулятора призвал соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, соблюдать надлежащую дистанцию, проводить дезинфекцию.

Украинцам в НБУ советуют не посещать банковские отделения без крайней необходимости, а выбирать онлайн каналы обслуживания.

Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы, и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Не обязательно посещать отделения, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту, — написал Шевченко.

Напомним, экономический кризис, вызванный коронавирусным карантином, сократил внутри-валовой продукт Украины в апреле-июне на 11,4%.