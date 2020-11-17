Археологи нашли остатки роскошного дворца Калигулы. Фото: thetimes.co.uk.jpg

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Ракурс

Археологи раскопали остатки роскошного дворца римского императора Калигулы под офисным зданием в центре Рима.

Во время раскопок ученые нашли сад с фонтанами, а также экзотический зоопарк. Об этом пишет издание Daily Mail.

Найденные артефакты, в частности, драгоценности, монеты, кости животных и металлическую брошь, принадлежащих императорской гвардии, выставят в музее.

Мы нашли кости от ступни льва, зуб медведя и кости страусов и оленей. Мы можем представить себе зверей, которые свободно бегают в этом пейзаже, но также диких животных, которых использовали для частных цирковых игр императора, — сказала доктор Мирела Серлоренци из Министерства культурного наследия.

Команда также обнаружила семена импортных экзотических растений, а также остатки мраморных лестниц, соединявшие разные уровни сада.

В интерьере дома есть фрески — настенные росписи, сделанные на мокрой штукатурке. Стены также облицованы мрамором. В общем раскопки археологов на этой территории продолжались три года.

Калигула взял этот дом в 37 г. н. э. когда он стал императором. Главный дом и сады построил Луций Элий Ламия, богатый сенатор и консул, который завещал свое имущество в собственность императора.

Калигула родился в 12 г. н. э. Он был сыном знаменитого римского полководца Германика и его жены Агриппины Старшей. Ему дали прозвище Калигула, или «маленький сапожок», через крошечную форму, в которую его одевали его родители.

Он правил с 37 по 41 год н. э. За эти годы за ним прочно закрепилась слава беспощадного деспота, известного своими эксцентричными выходками и любовью к оргиям и убийств.

Напомним, Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 140 саркофагов. Также во время раскопок обнаружили 40 позолоченных статуй.