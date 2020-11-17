Хакери зламали сайт ОДА. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n146615-hakery-zlamaly-sayt-mykolayivskoyi-oda-y-rozmistyly-symvoliku-boyovykiv-foto.html

Ракурс

Хакерська атака була зафіксована на сайт Миколаївської обласної державної адміністрації.

У вівторок, 17 листопада, проросійські хакери атакували веб-сторінку відомства. Спеціалісти ОДА усувають наслідки дій кіберзлочинців. Також експерти встановлюють осіб, причетних до несанкціонованого втручання у роботу офіційного веб-сайту. Про це повідомила прес-служба ОДА у Facebook.

За інформацією місцевих ЗМІ, хакери розмістили на сайті відомства прапор самопроголошеної Луганської народної республіки та залишили глузливе повідомлення.

Станом на 15.00 веб-ресурс облдержадміністрації все ще не працює. При відвідуванні сайту з’являється помилка «403 Forbidden».

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини другий день поспіль був заблокованим. Виявилося, що веб-сторінка омбудсмена не працювала через хакерську атаку.