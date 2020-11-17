Відстрочку введення касових апаратів для ФОПів провалили в Раді, фото — 112 Україна

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Ракурс

Нардепи не підтримали змінений законопроект про відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів — фізичних осіб-підприємців — до 1 січня 2022 року.

«За» таке рішення було всього 17 нардепів, «проти» — 228 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що профільний парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонує нардепам консолідований варіант законопроекту, яким пропонується відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів, які не перебувають у так званій ризиковій групі.

Документ передбачає відстрочку обов’язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2−4 груп, за винятком ризикових галузей.

Глава фінкомітету Данило Гетманцев повідомляв, що попередня редакція закону не отримала підтримки, оскільки відстрочка була прописана для всіх ФОП. У доопрацьованому проекті пропонували значно пом’якшити відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростити звітність для програмних РРО.

На початку листопада депутати відмовилися підтримати відстрочку касових апаратів для ФОП і відправили документ на доопрацювання у профільний комітет.