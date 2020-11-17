Гнучкі iPhone тестує компанія Apple. Фото: pravda.com

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Apple, американська компанія з виробництва комп’ютерної техніки та персональних ґаджетів, почала тестувати гнучкі iPhone (Айфони).

Такі смартфони можуть бути представлені вже в 2021 або 2021 році. Також інсайдери пишуть, що смартфон можуть представити ще до Нового року. Наразі китайські постачальники Apple, включаючи Foxconn та New Nikko, надсилають приклади гнучких iPhone в офіс компанії у Купертіно. Про це повідомляє портал GSM Arena.

Наразі розробники «Айфонів» не вирішили, який дисплей краще використати в гнучкому iPhone — OLED (органічний світлодіод) чи microLED (дисплей, в якому як джерело світла і кольору використовуються маленькі незалежні світлодіодні субпікселі).

Як відомо, спекуляції навколо гнучких Apple iPhone розпочалися ще після того, як конкурент Samsung почав продавати гнучкий смартфон Galaxy Fold. Також гнучкий смартфон був представлений компанією Huawei.

Нагадаємо, 14 жовтня американська компанія Apple презентувала iPhone 12 з новим унікальним процесором А14, який відрізняється потужністю та швидкістю, а також високою економністю енергії щодо гаджета.