Гибкие iPhone тестирует компания Apple. Фото: pravda.com

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Apple, американская компания по производству компьютерной техники и персональных гаджетов, начала тестировать гибкие iPhone (Айфоны).

Такие смартфоны могут быть представлены уже в 2021 или 2021 году. Также инсайдеры пишут, что смартфон могут представить еще до Нового года. В настоящее время китайские поставщики Apple, включая Foxconn и New Nikko, отправляют примеры гибких iPhone в офис компании в Купертино. Об этом сообщает портал GSM Arena.

Пока разработчики «Айфонов» не решили, какой дисплей лучше использовать в гибком iPhone-OLED (органический светодиод) или microLED (дисплей, в котором в качестве источника света и цвета используются маленькие независимые светодиодные субпиксели).

Как известно, спекуляции вокруг гибких Apple iPhone начались еще после того, как конкурент Samsung начал продавать гибкий смартфон Galaxy Fold. Также гибкий смартфон был представлен компанией Huawei.

Напомним, 14 октября американская компания Apple презентовала iPhone 12 с новым уникальным процессором А14, который отличается мощностью и скоростью, а также высокой экономностью энергии относительно гаджета.