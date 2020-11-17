Предупреждать о новых карантинных ограничениях обязали правительство

Верховная Рада. Фото: Голос

https://racurs.ua/n146612-preduprejdat-o-novyh-karantinnyh-ogranicheniyah-obyazali-pravitelstvo.html

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Верховная Рада Украины поддержала проект постановления № 4320, который обяжет Кабинет министров информировать людей о карантине заранее. За соответствующее решение проголосовали 303 народных избранников.

Отныне Кабмин должен предварительно предупреждать население о введении новых карантинных ограничений не позднее чем за семь календарных дней до начала их введения. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады сегодня, 17 сентября.

Кроме того, проект постановления предусматривает внесение в парламент проекта закона о государственной поддержке и льготах населению и бизнесу перед введением карантина.

Проект Постановления доложил народный депутат Ярослав Железняк. Его целью является дать возможность населению и предпринимателям подготовиться к возможному карантина, а государству — провести надлежащую подготовку к новым ограничениям.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада не смогла отменить постановление Кабмина о карантине выходного дня. Для этого в парламенте 17 ноября собрали всего 149 голосов из 226 необходимых.