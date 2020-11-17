Ракета с украинским двигателем провалила космическую миссию. Фото: Укринформ

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Ракета Vega, которую изготовили при участии Украины, провалила миссию запуска двух спутников.

Авария произошла после запуска во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении французской компании Arianespace.

Сейчас специалисты проводят анализ данных телеметрии для установления причин неудачи миссии.

Это уже вторая серьезная поломка ракеты Vega за два года. В прошлый раз ракета вышла из строя в июле 2019 года при запуске спутника для Объединенных Арабских Эмиратов.

Через восемь минут после запуска миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, были выявлены отклонения от траектории, что повлекло прекращение миссии, — говорится в сообщении.

Из-за провала миссии потеряно два европейских спутника — испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.

На четвертой степени Vega установлен жидкостной реактивный двигатель РД-843, разработанный КБ «Южное». Его производством занимается предприятие «Южмаш» в Днепре.

Напомним, Firefly Aerospace, компания украинца Макса Полякова, входящая в состав Noosphere Ventures, назвала дату первого запуска легкой ракеты-носителя Alpha. Запуск ракеты запланировали на 22 декабря. Стартует ракета на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.