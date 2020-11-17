Тест на коронавирус. Фото:

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Общенациональное тестирование на коронавирус не планирует проводить украинское правительство.

Хоть в Кабмине и детально изучили словацкий опыт тестирования на COVID-19, такой вариант украинские власти пока не рассматривают. Проведение такого тестирования потребует введения чрезвычайного положения, а это не поддержит украинский бизнес. Об этом 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Мы смотрели, как проходило это тестирование с привлечением армии, полиции, колоссальных человеческих ресурсов и затрат, далее происходила жесткая изоляция людей. Там фактически в условиях чрезвычайного положения происходили мероприятия, для введения которых в Украине также нужно будет вводить чрезвычайное положение. Я не уверен, что бизнес и люди получат удовольствие от этого, — заявил он.

Также глава правительства отметил, что в Словакии проживает ориентировочно 5 млн человек и по количеству это примерно Киев и Киевская область. По его словам, у Украины не хватит ни сил, ни средств для проведения тестирования 40 млн человек. Отметил, что «это не тесты на беременность, это сложный процесс, и статистика сложнее». Шмыгаль отметил, что в Италии во время пандемии проводили массовые тестирования, но это происходило в отдельных городах, а не в масштабах целой страны.

По словам главы Кабмина, в стране планируют увеличить количество тестирований на COVID-19 для определенных групп населения. Правительство планирует закупить 8 млн быстрых тестов, а поступления 2 млн тестов ожидают уже в ближайшее время.

Напомним, Словакия проводит массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 в рамках общенациональной программы «Общая ответственность». Тестируют всех жителей старше 10 лет. Анализы сдали свыше 3,6 млн жителей страны, больными коронавирусом оказались более 1% участников тестирования.