Карантин выходного дня — Рада не смогла проголосовать за отмену постановления Кабмина

https://racurs.ua/n146610-karantin-vyhodnogo-dnya-rada-ne-smogla-progolosovat-za-otmenu-postanovleniya-kabmina.html

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Верховная Рада не смогла отменить постановление Кабмина о карантине выходного дня. Для этого в парламенте 17 ноября собрали всего 149 голосов из 226 необходимых.

Парламент рассматривал сегодня проект постановления о решении Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 года № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий № 4381.

Проект доложил народный депутат Ярослав Железняк. Он обратился к коллегам с просьбой поддержать проект постановления, в котором рекомендуется Кабинету министров в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления пересмотреть ограничительные меры с изменениями, чтобы смягчить ограничения в выходные дни.

За отмену карантина выходного дня проголосовали только 34 нардепы партии власти — «Слуги народа», а 139 «слуг» воздержались от голосования.

Глава фракции Давид Арахамия попросил нардепов подождать 14 дней, чтобы можно было судить об эффекте карантина выходного дня.