Карантин вихідного дня — Рада не змогла проголосувати за скасування постанови Кабміну, фото —

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Верховна Рада не змогла скасувати постанову Кабміну про карантин вихідного дня. Для цього в парламенті 17 листопада зібрали всього 149 голосів з 226 необхідних.

Парламент розглядав сьогодні проект постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів № 4381.

Проект доповів народний депутат Ярослав Железняк. Він звернувся до колег з проханням підтримати проект постанови, якою рекомендується Кабінету міністрів протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності постанови переглянути обмежувальні заходи із змінами з метою пом’якшення обмежень із заборони у вихідні дні.

За скасування карантину вихідного дня прогоосували тільки 34 нардепи партії влади — «Слуги народу», натомість 139 «слуг» утрималися від голосування.

Очільник фракції Давид Арахамія попросив нардепів почекати 14 днів, щоб можна було робити висновок про ефект карантину вихідного дня.