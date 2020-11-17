За відставку Степанова на позачерговому засіданні Ради назбирали півсотні голосів, фото — Політека

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Звільнити міністра охорони здоров’я Максима Степанова вимагають на позачерговому засіданні парламенту нардепи фракції «Голос».

Вони ініціювали збір підписів у Раді за відповідну постанову. Наразі за таке рішення підписалися понад півсотні голосів, повідомила в кулуарах Ради журналісту «Радіо Свобода» нардеп Ольга Стефанишина.

Вона пояснила, що ще влітку відповідну постанову з вимогою про відставку Степанова зареєстрували в Раді.

Він саботує підготовку лікарень і масове тестування. Сьогодні ми у прірві. Степанов не може виконувати обов’язки міністра, нам треба шукати нового антикризового менеджера. Кожний десятий медик в країні хворів на ковід, — повідомила Стефанишина.

Для того, щоб ініціювати проведення позачергового засідання парламенту, необхідні 150 голосів.

Стефанишина вважає, що у «Голоса» ще є час, аби домогтися розгляду відставки Степанова ще цього тижня.

Наразі це рішення підтримали в «Голосі» та «Європейській солідарності». Стефанишина повідомила, що за відставку профільного міністра голоси одночасно збирає й група «За майбутнє".

Нагадаємо, що Степанов наразі перебуває на лікарняному, він інфікувався коронавірусом. Рада цього тижня працюватиме у пленарній залі тільки 17 листопада.