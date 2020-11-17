Електронний рецепт. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146607-elektronni-recepty-i-napravlennya-cyfrovi-metody-borotby-z-koronavirusom-predstavyv-uryad.html

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Коронавірус в Україні активно розповсюджується, а тому Кабінет міністрів України вирішив запровадити нові цифрові методи боротьби з інфекцією. Разом із Міністерством цифрової трансформації та віцепрем'єром Михайлом Федоровим уряд створив п’ять основних інновацій.

Відтепер українці зможуть отримати направлення та ПЛР-тестування в електронному вигляді, а також зможуть користуватися електронними рецептами з антибіотиками. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, відтепер в Україні діятимуть такі нововведення:

факти та підозри на коронавірус будуть централізовано цифрувати для того, щоб швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлю ліків;

вдосконалення застосунку «Вдома» з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;

запуск електронного рецепту на антибіотики та розширення програми «Доступні ліки» на антибіотики;

запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу;

QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують та розміщують самі заклади. Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею будуть приходити відповідні сповіщення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що споживання антибіотиків в Україні у 2020 році зросло в 40 разів. Це може мати віддалені наслідки для здоров’я населення. Українці певних груп стали частіше споживати антибіотики, які купують в аптеках не за призначенням лікаря.