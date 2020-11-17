Шість карантинних вихідних попросив Шмигаль, аби не закривати Україну на локдаун

Шість карантинних вихідних попросив Шмигаль, аби не закривати Україну на локдаунhttps://racurs.ua/ua/n146596-shist-karantynnyh-vyhidnyh-poprosyv-shmygal-aby-ne-zakryvaty-ukrayinu-na-lokdaun.htmlРакурс
Карантин вихідного дня — це проміжний захід, аби не закривати Україну на повний локдаун.
Країну не закриватимуть повністю, як це було навесні цього року, доки в уряду є альтернатива. Про це з трибуни Ради 17 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту Кабміну.
Він повідомив, що метою карантину на вихідні є «досягнення плато» — реєстрації щодня не більше 12−15 тис. нових хворих.
Якщо цього досягнуто не буде, Кабмін вдасться до більш жорстких обмежень.
Це не наше ноу-хау. Туреччина та Ізраїль пройшли через це. Німецький Інститут Коха провів дослідження 200 тис. заражень. Вчені вивчали питання і дійшли висновку, що інтенсивний контакт у закритих приміщеннях має найвищий ризик зараження. Йдеться про інфікування вдома і на роботі. Мета карантину — розірвати ланцюг захворювання, — повідомив очільник уряду.
Шмигаль вважає, що за існуючих темпів розповсюдження коронавірусу через три тижні щодня в Україні виявлятимуть 20 тис. нових хворих, а через місяць в лікарнях закінчаться ліжка.
За його словами, цей прогноз заснований на даних Академії наук, РНБО та незалежних експертів.
Через місця ліжка закінчаться, хоча ми їх кількість вдвічі збільшили. Тоді нас очікуватиме локдаун на 3 тижні. А карантин вихідного дня — це тільки шість днів у листопаді, — заявив Шмигаль.