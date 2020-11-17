Шість карантинних вихідних попросив Шмигаль, аби не закривати Україну на локдаун, скріншот відео

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Карантин вихідного дня — це проміжний захід, аби не закривати Україну на повний локдаун.

Країну не закриватимуть повністю, як це було навесні цього року, доки в уряду є альтернатива. Про це з трибуни Ради 17 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту Кабміну.

Він повідомив, що метою карантину на вихідні є «досягнення плато» — реєстрації щодня не більше 12−15 тис. нових хворих.

Якщо цього досягнуто не буде, Кабмін вдасться до більш жорстких обмежень.

Це не наше ноу-хау. Туреччина та Ізраїль пройшли через це. Німецький Інститут Коха провів дослідження 200 тис. заражень. Вчені вивчали питання і дійшли висновку, що інтенсивний контакт у закритих приміщеннях має найвищий ризик зараження. Йдеться про інфікування вдома і на роботі. Мета карантину — розірвати ланцюг захворювання, — повідомив очільник уряду.

Шмигаль вважає, що за існуючих темпів розповсюдження коронавірусу через три тижні щодня в Україні виявлятимуть 20 тис. нових хворих, а через місяць в лікарнях закінчаться ліжка.

За його словами, цей прогноз заснований на даних Академії наук, РНБО та незалежних експертів.