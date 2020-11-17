Засідання в справі Шеремета в листопаді не відбудуться. Фото:

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Ракурс

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходитимуть.

Заплановані на 17 та 24 листопада засідання не відбудуться через хворобу головуючої судді у справі Оксани Голуб. Про це повідомляється на сторінці спільноти Free Riff у Facebook.

Суддя Голуб призначила судові засідання у так званій справі Шеремета 2 рази на місяць… А тепер виявляється, що Голуб захворіла. І засідання у справі у листопаді місяці (призначені на 17 та 24) не відбудуться, — йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, український журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував. У грудні 2019 року в поліції заявили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста. Слідство підозрює лікаря Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Нагадаємо, у жовтні Шевченківський райсуд Києва вирішив залишити під вартою Антоненка на 60 діб. Також суд продовжив термін дії запобіжних заходів двом іншим фігурантам цієї справи — цілодобовий домашній арешт кардіохірургу та волонтеру Юлії Кузьменко та особисте зобов’язання для військової медсестри Яни Дугарь.