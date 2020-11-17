Перший морозний день зафіксували у Києві

Сніг у Києві. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n146594-pershyy-moroznyy-den-zafiksuvaly-u-kyievi.html

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Перший морозний день в українській столиці зафіксували сьогодні, 17 листопада. Температура повітря вперше знизилася до −3,4º, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав загалом 215 днів.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів. Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Кліматологи обсерваторії повідомляють, що найкоротші безморозні періоди у столиці спостерігалися у 1902 році та у 1945 році — лише 144 дні, а найдовші — 223 дні, були у 2008 та 2013 роках.

Попри те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок буде, коли середньодобова температура повітря стійко знизиться нижче нуля градусів. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 26 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 17 листопада, очікується морозна та дощова погода, через що на дорогах прогнозують ожеледицю. Заморозки спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Ожеледиця спостерігатиметься у східних областях. Рівень небезпеки жовтий. Денна температура по Україні може коливатися від −4° до +10°. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.