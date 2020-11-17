Нова вакцина від Covid-19. Фото: Reuters

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Вакцини від коронавірусу в цьому році активно розробляють низка груп учених та співробітників фармакологічних компаній. Деякі з них вже повідомляють про досягнення значних успіхів.

Вакцина, яку напередодні презентувала американська компанія Moderna, буде дешевшою від конкурентки фірми Pfizer і її буде легше транспортувати. Про це пише видання DailyMail.

Вакцина від Moderna працює ідентично, що і препарат, розроблений Pfizer і BioNTech. У них використовують РНК коронавірусу, щоб змусити організм виробляти білки, які вірус використовує для фіксації на клітинах всередині тіла.

Як зазначає видання, очікується, що укол препарату компанії Moderna буде коштувати 15,25 дол. (£11,57), тобто 30,50 дол. (£23,14) на людину, що трохи дешевше, ніж 19,50 дол. (£14,79) за дозу вакцини від компанії Pfizer.

Також Moderna буде дешевшою у транспортуванні, оскільки її можна тримати в холодильнику до місяця та транспортувати в звичайних морозильних камерах при -20°C (-4°F). Країнам не потрібно буде купувати дорогі спеціалізовані морозильні камери або сухий лід. За словами експертів, це вигідно відрізняє її від вакцини компанії Pfizer, яку мають зберігати при -70°C (-94°F).

Також вакцину компанії Moderna можна використовувати людям старшим за 65 років, які входять до групи ризику.

Нагадаємо, американська компанія Moderna стверджує, що ефективність її вакцини-кандидата від коронавірусної хвороби COVID-19, за попередніми даними, становить 94,5%.