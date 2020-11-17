Новая вакцина от COVID-19. Фото: Reuters

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Вакцины от коронавируса в этом году активно разрабатывают ряд групп ученых и сотрудников фармакологических компаний. Некоторые из них уже сообщают о достижении значительных успехов.

Вакцина, которую накануне представила американская компания Moderna, будет дешевле, чем у конкурента — фирмы Pfizer. Кроме того, ее будет легче транспортировать. Об этом пишет издание DailyMail.

Вакцина от Moderna работает идентично, что и препарат, разработанный Pfizer и BioNTech. В ней используют РНК коронавируса, чтобы заставить организм вырабатывать белки, которые вирус использует для фиксации на клетках внутри тела.

Как отмечает издание, ожидается, что укол препарата компании Moderna будет стоить 15,25 долл. (11,57 фунтов стерлингов), то есть 30,50 долл. (23,14 фунтов) на человека, немного дешевле, чем 19,50 долл. (14,79 фунтов) за дозу вакцины от компании Pfizer.

Также Moderna будет дешевле в транспортировке, поскольку ее можно держать в холодильнике до месяца и транспортировать в обычных морозильных камерах при -20°C (-4°F). Странам не нужно будет покупать дорогие специализированные морозильные камеры или сухой лед. По словам экспертов, это выгодно отличает ее от вакцины компании Pfizer, которую надо хранить при -70°C (-94°F).

Также вакцину компании Moderna можно использовать людям старше 65 лет, которые входят в группу риска.

Напомним, американская компания Moderna утверждает, что эффективность ее вакцины-кандидата от коронавирусной болезни COVID-19, по предварительным данным, составляет 94,5%.