Войну в Иране пытался затеять Трамп, чтобы «насолить» Байдену

Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146592-voynu-v-irane-pytalsya-zateyat-tramp-chtoby-nasolit-baydenu.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, в последние недели своего президентства пытался наносить удар по главному ядерному объекту Ирана. Генералы и высокопоставленные чиновники смогли отговорить его от этой мысли.

Взрыв в отношениях с Ираном мог остаться в наследство новому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что встреча, на которой президент США предложил задействовать силу против Ирана, состоялась 12 ноября — сразу после того, как международные инспекторы сообщили о существенном увеличении запасов ядерного оружия в стране.

В городе Натанз обнаружили в 12 раз больше запасов урана, чем было предусмотрено ядерной сделкой, которая была разорвана Трампом в 2018 году. Поэтому Трамп решил попробовать обострить конфликт в последние недели своего президентства.

Вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, и. о. министра обороны Кристофер Миллер и военные генералы предупредили президента о том, что удар по этому ядерному объекту может перерасти в серьезный конфликт.

Трампу описали риски военной эскалации, и убедили президента в том, что это решение не является необходимым. Однако президент до сих пор может искать силовые пути воздействия на Иран. Удар может привести к тому, что новый президент Джо Байден не сможет восстановить ядерную сделку с Тегераном, восстановление которой является его предвыборным обещанием.

Как известно, Иран владеет около 2,5 т низкообогащенного урана, чего хватит на две ядерные боеголовки. Однако изготовить их смогут не раньше весны — уже при каденции Байдена. В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе и ввел новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым, и выразил сомнение, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Напомним, ранее мы сообщали, что Трамп пытается как можно скорее вывести американские войска из Афганистана до 20 января, когда должна состояться инаугурация нового главы Белого дома. Трамп шел на выборы 2016 года с обещанием вернуть американские войска домой, и раньше часто заявлял, что хочет к Рождеству завершить возвращение американцев.