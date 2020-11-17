ДТП на Житомирщине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 17 ноября в Житомирской области.

Около 7.30 на участке автодороги Киев-Чоп, вблизи села Свитин Житомирского района, 18-летний водитель автомобиля Skoda Fabia (Шкода Фабиа) из Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с грузовиком Scania (Скания) под управлением 42-летнего киевлянина. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

По предварительным данным, в результате столкновения иномарки с грузовиком погибли три человека — водитель легковушки и два его пассажира. Личности погибших сейчас устанавливаются.

Сведения об аварии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, в Киеве на Окружной напротив завода «Электронмаш» такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди, после чего врезалось в киоск. В результате ДТП погибли два человека, еще два пострадали.