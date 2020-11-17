ДТП на Житомирщині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася 17 листопада в Житомирській області.

Близько 7.30 на ділянці автодороги Київ-Чоп, поблизу села Світин Житомирського району, 18-річний водій автомобіля Skoda Fabia (Шкода Фабіа) з Львівської області, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де легковик зіткнувся з вантажівкою Scania (Сканіа) під керуванням 42-річного киянина. Про це повідомила прес-служба поліції Житомирської області.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення іномарки з вантажівкою загинули троє людей — водій легковика та двоє його пасажирів. Особи загиблих наразі встановлюється.

Відомості про аварію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Києві на Окружній навпроти заводу «Електронмаш» таксі Uber вилетіло на зупинку транспорту, де стояли люди, після чого врізалося в кіоск. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двоє постраждали.