Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Оделедиця. Фото: Pixabay

Ожеледиця на дорогах — водіїв попередили про небезпеку (КАРТА)

17 лис 2020, 10:13
999

Погода в Україні сьогодні, 17 листопада, очікується морозна та дощова, через що на дорогах прогнозують ожеледицю. Заморозки спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Про ожеледицю попередила водіїв прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Ожеледиця буде спостерігатися у східних областях. Рівень небезпеки жовтий. Денна температура по Україні може коливатися від −4° до +10°. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.


Попередження метеорологів. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 17 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +10°.Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до 10° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів