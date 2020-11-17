Оделедиця. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146590-ojeledycya-na-dorogah-vodiyiv-poperedyly-pro-nebezpeku-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні, 17 листопада, очікується морозна та дощова, через що на дорогах прогнозують ожеледицю. Заморозки спровокували утворення на верхньому шарі дорожнього покриття крижаної кірки.

Про ожеледицю попередила водіїв прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Ожеледиця буде спостерігатися у східних областях. Рівень небезпеки жовтий. Денна температура по Україні може коливатися від −4° до +10°. Такі температурні коливання можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 17 листопада очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі та снігопади. Температура повітря прогріється до +10°.Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до 10° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с.