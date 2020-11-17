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Гололед. Фото: Pixabay

Гололед на дорогах — водителей предупредили об опасности (КАРТА)

17 ноя 2020, 10:13
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Погода в Украине сегодня, 17 ноября, ожидается морозная и дождливая, из-за чего на дорогах прогнозируют гололедицу. Заморозки спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

О гололеде предупредила водителей пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.


Гололед будет наблюдаться в восточных областях. Уровень опасности желтый. Дневная температура по Украине может колебаться от −4° до +10°. Такие температурные колебания могут осложнить ситуацию на дорогах.

Предпреждение метеорологов. Карта: УкргидрометцентрНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 17 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +10°. Днем столбики термометров покажут от −1° до +10° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с.

Источник: Ракурс


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