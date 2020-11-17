Гололед. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146590-gololed-na-dorogah-voditeley-predupredili-ob-opasnosti-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня, 17 ноября, ожидается морозная и дождливая, из-за чего на дорогах прогнозируют гололедицу. Заморозки спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

О гололеде предупредила водителей пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Гололед будет наблюдаться в восточных областях. Уровень опасности желтый. Дневная температура по Украине может колебаться от −4° до +10°. Такие температурные колебания могут осложнить ситуацию на дорогах.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 17 ноября ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди и снегопады. Температура воздуха прогреется до +10°. Днем столбики термометров покажут от −1° до +10° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с.