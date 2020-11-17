Митинг предпринимателей. Фото: Страна, РБК-Украина

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Акция протеста SaveФОП началась 17 ноября под стенами Верховной Рады в Киеве.

Мелкие предприниматели требуют права оставаться на упрощенной системе налогообложения и призывают не вводить кассовые аппараты. В ходе митинга случились столкновения с сотрудниками полиции. Об этом шла речь в трансляции, которая проводилась на странице #SaveФОП в Facebook.

Столкновения возникли из-за того, что митингующие не давали депутатам зайти в парламент. Бойцам Нацгвардии и полицейским пришлось сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Также протестующие перекрыли улицу Грушевского. По информации Google Maps, из-за этого возникла пробка.

Как известно, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ рекомендует принять за основу и в целом законопроект о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые касаются кассовых аппаратов для малого бизнеса. Сегодня в Раде рассмотрят этот законопроект.

Ранее сообщалось, что профильный парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложит нардепам консолидированный вариант законопроекта, которым предлагается отсрочить введение кассовых аппаратов для Фопов, которые не находятся в так называемой рисковой группе.