Отчет правительства, кассовые аппараты и отмене карантина на выходные - трансляция в жаркий день в Раде

https://racurs.ua/n146588-otchet-kabmina-kassovye-apparaty-i-otmena-karantina-na-vyhodnye-translyaciya-rady.html

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Верховная Рада во вторник, 17 ноября, собралась на единственное на этой неделе пленарное заседание. Планируется заслушать информацию правительства о выполнении постановления парламента «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз», а также о причинах введения «карантина выходного дня» и использования коронавирусного фонда госбюджета.

Нардепы намерены включить в повестку дня и принять решение по проектам постановлений: «О решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий» (о карантине выходного дня) и «О своевременном информирование граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению».

Повторно в первом чтении планируется рассмотреть проект закона о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Физлица-предприниматели несколько недель требуют отсрочки введения кассовых аппаратов РРО на 1 января 2021 года.

Напомним, что на этой неделе Рада существенно сократит работу из-за коронавируса.