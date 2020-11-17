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Ракурс
Звіт уряду, касові апарати і скасування карантину на вихідні — трансляція спекотного дня у Раді

Звіт уряду, касові апарати і скасування карантину на вихідні — трансляція спекотного дня у Раді

17 лис 2020, 09:56
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Верховна Рада у вівторок, 17 листопада, зібралася на єдине на цьому тижні пленарне засідання. Планується заслухати інформацію уряду щодо виконання постанови парламенту «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз», а також про причини запровадження «карантину вихідного дня» і використання коронавірусного фонду держбюджету.

Нардепи мають намір включити до порядку денного та прийняти рішення щодо проектів постанов: «Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів» (про карантин вихідного дня) і «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення».


Повторно у першому читанні планується розглянути проект закону про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг". Фізособи-підприємці декілька тижнів вимагають відтермінування запровадження касових апаратів РРО на 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що цього тижня Рада істотно скоротить роботу.

Джерело: Ракурс


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