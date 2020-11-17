Мітинг підприємців. Фото: Страна, РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n146589-mityng-savefop-pidpryiemci-zablokuvaly-budivlu-rady-vynykaut-sutychky-foto-video.html

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Акція протесту SaveФОП розпочалася 17 листопада під стінами Верховної Ради в Києві.

Дрібні підприємці вимагають права лишатися на спрощеній системі оподаткування та закликають не вводити касові апарати. В ході мітингу трапилися сутички з співробітниками поліції. Про це йшлося у трансляції, яка проводилася на сторінці #SaveФОП у Facebook.

Сутички виникли через те, що мітингувальники не давали депутатам зайти в парламент. Бійцям Нацгвардії та поліцейським довелося зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

Також протестувальники перекрили вулицю Грушевського. За інформацією GoogleMaps, через це виник затор.

Як відомо, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроект про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг, які стосуються касових апаратів для малого бізнесу. Сьогодні у Раді розглянуть цей законопроект.

Раніше повідомлялося, що профільний парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонує нардепам консолідований варіант законопроекту, яким пропонується відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів, які не перебувають у так званій ризиковій групі.