Війну в Ірані намагався затіяти Трамп, щоб «насолити» Байдену

Трамп. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146592-viynu-v-irani-namagavsya-zatiyaty-tramp-schob-nasolyty-baydenu.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, в останні тижні свого президентства намагався завдавати удару по головному ядерному об'єкту Ірану. Генерали та високопосадовці змогли відмовити його від думки.

Вибух у відносинах з Іраном міг залишитися у спадок новообраному президенту Джо Байдену. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що зустріч, на якій президент США запропонував задіяти силу проти Ірану, відбулась 12 листопада — одразу після того, як міжнародні інспектори повідомили про суттєве збільшення запасів ядерної зброї у країні.

У місті Натанз виявили у 12 разів більше запасів урану, ніж було передбачено ядерною угодою, яка була розірвана Трампом у 2018 році. Через це Трамп вирішив спробувати загострити конфлікт в останні тижні свого президентства.

Віцепрезидент Майкл Пенс, держсекретар Майкл Помпео, в. о. міністра оборони Крістофер Міллер і військові генерали попередили президента про те, що удар по цьому ядерному об'єкту може перерости у серйозний конфлікт.

Трампу описали ризики військової ескалації та переконали президента у тому, що це рішення не є необхідним. Проте президент досі може шукати силових шляхів впливу на Іран. Удар може призвести до того, що новий президент Джо Байден не зможе відновити ядерну угоду з Тегераном, відновлення якої є його передвиборчою обіцянкою.

Як відомо, Іран володіє близько 2,5 т низькозбагаченого урану, чого вистачить на дві ядерні боєголовки. Проте виготовити їх зможуть не раніше весни — вже за каденції Байдена. У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою та висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Трамп намагається якомога швидше вивести американські війська з Афганістану до 20 січня, коли має відбутися інавгурація нового глави Білого дому. Трамп ішов на вибори 2016 року з обіцянкою повернути американські війська додому, і раніше часто заявляв, що хоче до Різдва завершити повернення.