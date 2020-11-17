Первый морозный день зафиксировали в Киеве

Снег в Киеве. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n146594-pervyy-moroznyy-den-zafiksirovali-v-kieve.html

Ракурс

Первый морозный день в украинской столице зафиксировали сегодня, 17 ноября. Температура воздуха впервые снизилась до −3,4°, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился всего 215 дней.

Средняя многолетняя дата первых заморозков в воздухе — 18 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 188 дней. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Климатологи обсерватории сообщают, что кратчайшие безморозные периоды в столице наблюдались в 1902 году и в 1945 году — только 144 дня, а самые длинные — 223 дня, были в 2008 и 2013 годах.

Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало будет объявлено тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво снизится ниже нуля градусов. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 26 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня, 17 ноября, ожидается морозная и дождливая погода, из-за чего на дорогах прогнозируют гололед. Заморозки спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

Гололед будет наблюдаться в восточных областях. Уровень опасности желтый. Дневная температура по Украине может колебаться от −4° до +10°. Такие температурные колебания могут осложнить ситуацию на дорогах.