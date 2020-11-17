Заседания по делу Шеремета в ноябре не состоятся. Фото:

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Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не будут проходить.

Запланированные на 17 и 24 ноября заседания не состоятся из-за болезни председательствующей судьи по делу Оксаны Голуб. Об этом сообщается на странице сообщества Free Riff в Facebook.

Судья Голуб назначила судебные заседания по так называемому делу Шеремета 2 раза в месяц… А теперь оказывается, что Голуб заболела. И заседания по делу в ноябре месяце (назначенные на 17 и 24) не состоятся, — говорится в сообщении.



Как сообщалось, украинский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года в полиции заявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. Следствие подозревает врача Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Напомним, в октябре Шевченковский райсуд Киева решил оставить под стражей Антоненко на 60 суток. Также суд продлил срок действия мер пресечения двум другим фигурантам этого дела — круглосуточный домашний арест кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и личную обязательства для военной медсестры Яны Дугарь.