Шесть карантинных выходных попросил Шмыгаль, чтобы не закрывать Украину на локдаун, скриншот видео

https://racurs.ua/n146596-shest-karantinnyh-vyhodnyh-poprosil-shmygal-chtoby-ne-zakryvat-ukrainy-na-lokdaun.html

Ракурс

Карантин выходного дня — это промежуточное мероприятие, чтобы не закрывать Украину на полный локдаун.

Страну не будут закрывать полностью, как это было весной этого года, пока у правительства есть альтернатива. Об этом с трибуны Рады 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета Кабмина.

Он сообщил, что целью карантина на выходные является «достижение плато» — регистрации ежедневно не более 12−15 тыс. новых больных.

Если это достигнуто не будет, Кабмин предпримет более жесткие ограничения.

Это не наше ноу-хау. Турция и Израиль прошли через это. Немецкий Институт Коха провел исследование 200 тыс. заражений. Ученые изучали вопрос и пришли к выводу, что интенсивный контакт в закрытых помещениях имеет самый высокий риск заражения. Речь идет об инфицировании дома и на работе. Цель карантина — разорвать цепь заболевания, — сообщил глава правительства.

Шмыгаль считает, что при существующих темпах распространения коронавируса через три недели ежедневно в Украине будут выявлять 20 тыс. новых больных, а через месяц в больницах закончатся койки.

По его словам, этот прогноз основан на данных Академии наук, СНБО и независимых экспертов.