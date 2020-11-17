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Шесть карантинных выходных попросил Шмыгаль, чтобы не закрывать Украину на локдаун, скриншот видео

Шесть карантинных выходных попросил Шмыгаль, чтобы не закрывать Украины на локдаун

17 ноя 2020, 11:14
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Карантин выходного дня — это промежуточное мероприятие, чтобы не закрывать Украину на полный локдаун.

Страну не будут закрывать полностью, как это было весной этого года, пока у правительства есть альтернатива. Об этом с трибуны Рады 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета Кабмина.

Он сообщил, что целью карантина на выходные является «достижение плато» — регистрации ежедневно не более 12−15 тыс. новых больных.

Если это достигнуто не будет, Кабмин предпримет более жесткие ограничения.

Это не наше ноу-хау. Турция и Израиль прошли через это. Немецкий Институт Коха провел исследование 200 тыс. заражений. Ученые изучали вопрос и пришли к выводу, что интенсивный контакт в закрытых помещениях имеет самый высокий риск заражения. Речь идет об инфицировании дома и на работе. Цель карантина — разорвать цепь заболевания, — сообщил глава правительства.

Шмыгаль считает, что при существующих темпах распространения коронавируса через три недели ежедневно в Украине будут выявлять 20 тыс. новых больных, а через месяц в больницах закончатся койки.

По его словам, этот прогноз основан на данных Академии наук, СНБО и независимых экспертов.


Через места кровати закончатся, хотя мы их количество вдвое увеличили. Тогда нас ожидает локдаун на три недели. А карантин выходного дня — это только шесть дней в ноябре, — заявил Шмыгаль.

Источник: Ракурс


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