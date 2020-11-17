Споживання антибіотиків в Україні цьогоріч зросло в 40 разів. Фото:

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Споживання антибіотиків в Україні у 2020 році зросло в 40 разів. Це може мати віддалені наслідки для здоров’я населення.

Українці певних груп стали частіше споживати антибіотики, які купують в аптеках не за призначенням лікаря. Про це 17 листопада заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, засідання якої транслювалося в YouTube.

Хочу звернути ще раз увагу — безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності, ми повинні вже говорити про віддалені наслідки цього, — зазначив він.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров’я здійснює контроль наявності антибіотиків у лікувальній мережі. Залишки препарату цефтріаксон у лікувальній мережі становлять 1 тис. 735 тис. ампул, моксифлоксацину — 117 тис., азитроміцину — 177 тис.

За словами Ляшка, зараз на національних складах в якості резерву знаходяться препарати міропінем і амоксиклав на той випадок, якщо в якихось регіонах не вистачатиме антимікробних препаратів.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що вживати антибіотики можна лише за призначенням лікаря. Також він розкритикував самолікування коронавірусної хвороби COVID-19.