Коронавірусні автобуси. Фото: Wyborcza

https://racurs.ua/ua/n146605-unikalni-koronavirusni-avtobusy-z-yavylysya-u-varshavi-foto-transportu.html

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Коронавірусні автобуси з унікальним обладнанням, переформатовані спеціально для хворих на коронавірус, запустили у столиці Польщі Варшаві. Автобусне управління Варшави створило одразу два таких автобуси для того, щоб перевозити хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації.

Кабіну водія від салону відмежовує щільна перегородка. Про це повідомляє Wyborcza.pl.

Замість передніх двох рядів сидінь в автобусах встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів, а до пасажирських місць провели кисневі установки.





Автобуси також оснастили радіоприймачами, за допомогою яких медичний персонал може контактувати з водієм.





Кожен автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів, яких можна транспортувати сидячи. Переобладнання кожного автобусу обійшлося приблизно в 5 тис. злотих (понад 37 тис. грн).





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що готель для хворих на коронавірус з’явився у столиці Чехії. Він розрахований на людей, які захворіли на коронавірус та бояться заразити членів родини, а також на мандрівників, які підхопили хворобу під час подорожі. Для заселення до незвичайного готелю потрібно показали позитивний тест на коронавірус.