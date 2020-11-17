Новий рекорд коронавірусу зафіксували в Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Новий коронавірусний рекорд у Києві зафіксували минулої доби, 16 листопада.

Було виявлено 1 тис. 143 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 636 жінок віком від 18 до 88 років і 422 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв. А також 43 дівчинки від п’яти місяців до 17 років та 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. Крім того, коронавірус підхопили 45 медиків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше киян захворіли в Дарницькому районі — 164 особи. Ще 155 та 139 випадків виявили 16 листопада в Деснянському та Дніпровському районах столиці. До лікарень вирішили госпіталізували 90 пацієнтів, а решта лікуються вдома.

Одужали за минулу добу 359 людей, а загалом вже перехворіли 19 тис. 126 мешканців Києва. Померли 14 людей, а загалом COVID-19 забрав життя 990 киян. З початку пандемії в столиці захворіли 52 тис. 642 осіб.

Тим часом у КМДА додали, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалив рішення скасувати районний етап учнівських олімпіад. Захід відбудеться дистанційно у січні-лютому 2021 року.

Нагадаємо, 16 листопада в Україні медики зареєстрували 11 тис. 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужати вчора змогли 6 тис. 786 осіб, а померли 159 осіб.