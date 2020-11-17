Новый рекорд коронавируса зафиксировали в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Новый коронавирусный рекорд в Киеве зафиксировали за прошедшие сутки, 16 ноября.

Было выявлено 1 тыс. 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет. А также 43 девочки от пяти месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет. Кроме того, коронавирус подхватили 45 медиков. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего киевлян заболели в Дарницком районе — 164 человека. Еще 155 и 139 случаев обнаружили 16 ноября в Деснянском и Днепровском районах столицы. В больницы решили госпитализировать 90 пациентов, а остальные лечатся дома.

Выздоровели за минувшие сутки 359 человек, а в целом уже переболели 19 тыс. 126 жителей Киева. Умерли 14 человек, а всего COVID-19 унес жизни 990 киевлян. С начала пандемии в столице заболели 52 тыс. 642 человека.

Тем временем в КГГА добавили, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принял решение отменить районный этап ученических олимпиад. Мероприятие состоится в январе-феврале 2021 года.

Напомним, 16 ноября в Украине медики зарегистрировали 11 тыс. 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздороветь вчера смогли 6 тыс. 786 человек, а умерли 159 человек.