Спикер ТКГ похвалился 33 тайными боевыми операциями. Фото: Рубрика

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Алексей Арестович, советник по вопросам информполитики украинской делегации в трехсторонней контактной группе, рассказал о 33 боевых операциях на Донбассе.

Однако он отказался рассказать о своих действиях за линией фронта, мотивировав тым, что это может «навредить украинским военным». Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

В частности Арестович рассказал, что имеет семь ведомственных наград.

Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах, — сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Также Арестович заверил, что свидетели его участия в операциях есть, но они об этом не рассказывают.

Там просто сейчас идет та же суета, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор, — рассказал он.

Напомним, что в конце октября советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины стал военный обозреватель Алексей Арестович.