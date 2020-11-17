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Спикер ТКГ похвалился 33 тайными боевыми операциями. Фото: Рубрика
Спикер ТКГ похвалился 33 тайными боевыми операциями в ОРДЛОhttps://racurs.ua/n146603-spiker-tkg-pohvalilsya-33-taynymi-boevymi-operaciyami-v-ordlo.htmlРакурс
Алексей Арестович, советник по вопросам информполитики украинской делегации в трехсторонней контактной группе, рассказал о 33 боевых операциях на Донбассе.
Однако он отказался рассказать о своих действиях за линией фронта, мотивировав тым, что это может «навредить украинским военным». Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».
В частности Арестович рассказал, что имеет семь ведомственных наград.
Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах, — сказал советник украинской делегации в ТКГ.
Также Арестович заверил, что свидетели его участия в операциях есть, но они об этом не рассказывают.
Там просто сейчас идет та же суета, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор, — рассказал он.
Напомним, что в конце октября советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины стал военный обозреватель Алексей Арестович.
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