Арестович похвалився 33 супертаємними операціями. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n146603-arestovych-pohvalyvsya-33-supertaiemnymy-boyovymy-operaciyamy-v-ordlo.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник з питань інформполітики української делегації у тристоронній контактній групі, розповів про 33 бойові операції на Донбасі.

Проте він відмовився розповісти про свої дії за лінією фронту, мотивувавши ти, що це може «зашкодити українським військовим». Про це він розповів в інтерв’ю «Обозревателю».

Зокрема, Арестович розповів, що має сім відомчих нагород.

Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки, — сказав радник української делегації у ТКГ.

Також Арестович запевнив, що свідки його участі в операціях є, але вони про це не розповідають.

Там просто зараз йде та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може нашкодити хлопцям, які там досі, — розповів він.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України став військовий оглядач Олексій Арестович.