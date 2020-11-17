Коронавірус "вибив" зі збірної України ще трьох лідерів напередодні вирішального матчу зі Швейцарією

https://racurs.ua/ua/n146602-koronavirus-vybyv-zi-zbirnoyi-ukrayiny-sche-troh-lideriv-naperedodni-vyrishalnogo-matchu.html

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Коронавірус залишив збірну України ще без трьох футболістів. Напередодні вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією у Люцерні Андрій Шевченко не може розраховувати на півзахисника Руслана Маліновського, захисника Сергія Кривцова і нападника Жуніора Мораеса.

У понеділок повідомлялося про інфікування Макаренка, Соболя та Різника. Вони перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері. У збірній вирішують, як відправити їх додому, повідомив прес-аташе збірної Олександр Гливінський.

Кривцов і Мораес вже перехворіли на коронавірус, у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент. Тому в УЄФА зважили на цей факт і допустили Кривцова й Мораеса до матчу. Утім, місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Очікуючи на остаточне рішення, збірна України провела ранкове тренування, щоправда, без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.