Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус "вибив" зі збірної України ще трьох лідерів напередодні вирішального матчу зі Швейцарією

Коронавірус «вибив» зі збірної України ще трьох лідерів напередодні вирішального матчу зі Швейцарією

17 лис 2020, 12:51
999

Коронавірус залишив збірну України ще без трьох футболістів. Напередодні вирішального матчу Ліги націй зі Швейцарією у Люцерні Андрій Шевченко не може розраховувати на півзахисника Руслана Маліновського, захисника Сергія Кривцова і нападника Жуніора Мораеса.

У понеділок повідомлялося про інфікування Макаренка, Соболя та Різника. Вони перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері. У збірній вирішують, як відправити їх додому, повідомив прес-аташе збірної Олександр Гливінський.


Кривцов і Мораес вже перехворіли на коронавірус, у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання в даний момент. Тому в УЄФА зважили на цей факт і допустили Кривцова й Мораеса до матчу. Утім, місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Очікуючи на остаточне рішення, збірна України провела ранкове тренування, щоправда, без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів