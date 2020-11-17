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Коронавирус «выбил» из сборной Украины еще трех лидеров накануне решающего матча со Швейцарией

Коронавирус «выбил» из сборной Украины еще трех лидеров накануне решающего матча со Швейцарией

17 ноя 2020, 12:51
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Коронавирус оставил сборную Украины еще без трех футболистов. Накануне решающего матча Лиги наций со Швейцарией в Люцерне Андрей Шевченко не может рассчитывать на полузащитника Руслана Малиновского, защитника Сергея Кривцова и нападающего Жуниора Мораеса.

В понедельник сообщалось об инфицировании Макаренко, Соболя и Ризныка. Они находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере. В сборной решают, как отправить их домой, сообщил пресс-атташе сборной Александр Гливинский.


Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом, у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент. Поэтому в УЕФА учли этот факт и допустили Кривцова и Мораеса к матчу. Впрочем, местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.

Ожидая окончательного решения, сборная Украины провела утреннюю тренировку, правда, без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос возможного участия Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн.

Источник: Ракурс


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